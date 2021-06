Tatá e Maria Antonieta - Reprodução

Tatá Werneck se emocionou ao participar de uma live com María Antonieta de las Nieves, a atriz que viveu Chiquinha, no seriado "Chaves". Fã declarada da atriz, Tatá até se vestiu a caráter, como a personagem, para participar do encontro.

"Eu sei que pareço estranha, mas eu te amo muito!", declarou Tatá.

Durante a live, María Antonieta mostrou os vestidos usados pela personagem. Além disso, a atriz elogiou Tatá por sua trajetória profissional. "Que emoção estar no seu programa. Que emoção ter uma menina tão boa atriz, tão boa comediante e tão bela como você. Para mim, é uma satisfação estar aqui. Quero ser igualzinha a você, meu amor", declarou.

"Eu já falei em várias entrevistas. Realmente, minha maior inspiração é essa. Eles fizeram algo tão genial que é atemporal. Quero que a minha filha seja tão fã quanto eu. Quero que você saiba que moldou a minha personalidade. Acabei de perder um amigo tão especial e não imaginava que, tão cedo, algo ia me fazer tão feliz quanto você está me fazendo agora", disse Tatá.