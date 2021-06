Coutinho tem futuro indefinido - AFP

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:21

Inicialmente fora dos planos do Barcelona, Philippe Coutinho tem mais um clube europeu interessado em sua contratação. Segundo o jornal italiano 'Tuttosport', o Milan deseja a contratação do meia e já teria iniciado conversas com o clube catalão.

A ideia é buscar um empréstimo, apesar de o Barcelona preferir a venda. Mas o maior problema é o alto salário de Coutinho, que gira em torno de R$ 72 milhões anuais, segundo a imprensa espanhola.



O meia brasileiro, de 29 anos, recupera-se de cirurgia no joelho esquerdo e já está no processo de transição para o campo. Com contrato até 2023 e sem ter se firmado no clube antes da lesão, Coutinho perde ainda mais espaço com a chegada do holandês Memphis Depay. Clubes da Inglaterra também demonstraram interesse na contratação, mas não avançaram.