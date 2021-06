Goleiro Rodolfo voltou a treinar pelo Fluminense em janeiro de 2021 e depois foi emprestado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/06/2021 16:32

De volta ao futebol após cumprir suspensão por doping, Rodolfo disputou o Campeonato Paulista pelo Oeste e seguirá no clube do interior paulista até o fim da Série C. O Fluminense aceitou renovar o contrato de empréstimo e pagará 100% dos salários, segundo o próprio goleiro em entrevista ao site 'NetFlu'.

"O meu contrato foi renovado para eu jogar a Série C, o Oeste pediu para ser renovado e eu confirmei com o Fluminense, que liberou prontamente. Quem arca com os meus salários é o Fluminense. Eu estou me sentindo muito bem. Tudo o que eu mais queria era voltar a jogar e acho que as coisas vão melhorar ainda mais na Série C. A lição que eu tiro é que não devemos desistir dos nossos sonhos e aprender sempre com os nossos erros", afirmou Rodolfo.



Durante o período em que ficou sem poder atuar, por quase dois anos entre o meio de 2019 e o início de 2021, Rodolfo contou com o apoio do Fluminense, que manteve o contrato e deu apoio psicológico e de preparação física. E o goleiro não escondeu a gratidão pelo Tricolor.



"Eu tenho o melhor sentimento possível pela ajuda que o Fluminense me deu, tenho um enorme apreço. Fizeram de tudo. Pelo que o Fluminense fez por mim e por minha família, sou muito grato", disse o goleiro na entrevista.