Policial era lotado no 20º BPM (Mesquita) - Arquivo Pessoal

Policial era lotado no 20º BPM (Mesquita)Arquivo Pessoal

Por Carolina Freitas e Natasha Amaral

Publicado 26/06/2021 17:18 | Atualizado 26/06/2021 22:05

Rio - Um policial militar identificado como Luciano de Jesus Hipólito, conhecido como "Ralf", foi morto a tiros na tarde deste sábado na Estrada do Moinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos de moradores, dois carros emparelharam no veículo do militar, que era blindado, e homens encapuzados portando fuzis realizaram os disparos.

fotogaleria

Publicidade

Ralf, que era lotado no 20º BPM (Mesquita), teria chegado a sair do carro e tentado revidar o ataque, mas acabou caindo na calçada logo em seguida e não resistiu. Os criminosos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 40° BPM (Campo Grande) foi acionada para a região para verificar a ocorrência de homicídio. Chegando ao local, os policiais encontraram um homem morto, no chão, atingido por disparos de arma de fogo. A área foi isolada e a Polícia Civil acionada.

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios (DH) fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime. Ainda não há informações da motivação do crime, nem quem o teria cometido.