Caio, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:54

Na manhã desta quinta-feira (1), o brother Caio Afiune revelou, em conversa com Rodolffo e Thaís, que viu Gil do Vigor movimentando o edredom sozinho. O fazendeiro fez a revelação aos colegas de confinamento cochichando, enquanto aguardavam na fila do raio-x. Ele ainda afirmou que se não fosse João entrar no cômodo para chamar Gil para o raio-x, teria puxado o edredom.

Depois, foi a vez de Pocah chegar ao local da conversa e Rodolffo fez questão de passar a fofoca adiante. "Caio disse que o Gil tava embaixo da coberta 'tocando uma'", disse o goiano. "Imagina o susto", brincou a funkeira, após o sertanejo contar que João entrou no quarto bem na hora H para chamar o economista para o raio-x.