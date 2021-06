Lançamento da nova camisa branca do Fluminense - Foto: Lucas Meçron/Fluminense

Lançamento da nova camisa branca do FluminenseFoto: Lucas Meçron/Fluminense

Publicado 29/06/2021 19:19

Rio - A venda da nova camisa branca, o segundo uniforme do Fluminense, foi adiado para o dia 7 de julho, devido à problemas logísticos. A previsão era para esta quarta-feira (30), no entanto, o clube carioca estendeu o prazo por conta da baixa quantidade na entrega provocada pela pandemia.

Na última sexta-feira, o Tricolor das Laranjeiras lançou o novo uniforme nas redes sociais e já com estreia feita no domingo, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A camisa branca homenageia os 115 anos do primeiro título do Campeonato Carioca, assim como a camisa tricolor.

Na época, o Tricolor das Laranjeiras entrou para a história por ter somado nove vitórias em dez partidas, se sagrando campeão da competição. A segunda parceria entre Fluminense e Umbro promoveu detalhes tricolores no punho da manga e na gola da camisa, com uma pequena faixa lateral, além de um desenho da taça dos 115 anos, no canto inferior direito. O uniforme masculino custará em torno de R$ 269,99, enquanto o feminino ficará por conta de R$ 239,99.