Por Venê Casagrande

Publicado 26/02/2021 11:46 | Atualizado 26/02/2021 14:45

Rio - Campeão brasileiro de 2020, o Flamengo já se prepara para a próxima temporada. Após divulgar o novo uniforme principal do clube carioca , oobteve o acesso com exclusividade ao modelo da camisa branca do clube carioca que tem previsão para ser lançada em maio.

A principal novidade da camisa é um detalhe diferente nas mangas. Elas serão em rubro-negro com tons em degradê.

Calma... porque a branca tá do C%##** https://t.co/EV2MzIwMYv — Gabi (@gabigol) February 10, 2021

Em fevereiro, o atacante Gabigol, destaque do atual elenco do Flamengo, já havia elogiado a peça em post nas redes sociais.Após patrocinar o Flamengo nos anos 80, a Adidas retornou ao clube carioca em 2013. A parceria entre a fornecedora de material esportivo e o clube carioca agrada bastante boa parte dos torcedores, afinal, com ela o Rubro-Negro viveu seus momentos mais vitoriosos com a geração de Zico e Cia e o atual grupo.A camisa rubro-negra, que também foi divulgada pelo Jornal O Dia, foi lançada oficialmente nesta sexta-feira e será utilizada na estreia do Flamengo na próxima terça-feira contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.