Novo uniforme do Flamengo exibido por ídolos do clube e atuais jogadores do elenco Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 24/02/2021 20:06 | Atualizado 24/02/2021 20:06

A reportagem do Jornal O Dia teve acesso a um registro do novo uniforme do Flamengo para a temporada 2021. A imagem foi feita em um ensaio fotográfico no Maracanã, há cerca de 20 dias, que contou com Andrade, Mozer e Tita, jogadores marcados na história do clube, e Arão e Thuler, atletas do atual elenco rubro-negro.

O Flamengo e a Adidas ainda não definiram qual será o dia de lançamento da nova camisa, mas a data de estreia já está definida: 2 de março, quinta-feira, na partida contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2021.

O último jogo do atual uniforme será nesta quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 38ª rodada do Brasileirão 2020. A despedida pode ser marcada com título. Para isso acontecer basta o Flamengo vencer o Tricolor paulista.