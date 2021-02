Petkovic Reprodução

Publicado 25/02/2021 14:46 | Atualizado 25/02/2021 14:48

Rio - O Campeonato Brasileiro chega ao fim na noite desta quinta-feira, com Flamengo e Internacional vivos na briga pelo título. O Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, e o Colorado encara o Corinthians, no Beira Rio, ambos às 21h30.

O Flamengo depende apenas de si para levar o octacampeonato para casa, já o Inter, precisa vencer o Corinthians e torcer para um tropeço Rubro-Negro em São Paulo, para conquistar um título brasileiro depois de 42 anos.



Campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o comentarista do "SporTV" Petkovic relembrou o clima que antecedia a partida decisiva contra o Grêmio, também pela última rodada do Brasileiro. Naquela ocasião, o clube da Gávea também precisava da vitória para levar o título.

"Sabíamos que não poderíamos deixar aquela oportunidade passar. Por tudo que o time tinha feito, chegar onde chegamos, a gente tinha que conquistar aquele título. O pensamento era de que ninguém poderia tirar o nosso título. Mas essa confiança se transformou em passividade quando iniciou a partida. E fomos penalizados. Sofremos o primeiro gol e por uns 30 minutos o Inter era campeão com aquele resultado. Empatamos pouco depois, mas o empate não era suficiente. Precisávamos vencer aquele jogo", relembrou Petkovic.

"No intervalo, a conversa no vestiário já foi diferente. Foi de cobrança, de reforçar o que estava em jogo. Precisávamos fazer acontecer. Ronaldo Angelim foi o premiado com o gol do título. Me lembro que saí dando cambalhota depois do escanteio que eu bati para ele cabecear", finalizou.