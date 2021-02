Flamengo e Portuguesa-RJ realizaram jogo-treino na Gávea NATHAN DINIZ/ AAP

Por Venê Casagrande

25/02/2021

Enquanto o elenco profissional do Flamengo estava concentrado para a decisão do Brasileirão contra o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi, às 21h30, o time sub-20 rubro-negro enfrentou a equipe principal da Portuguesa-RJ em jogo-treino na Gávea, às 9h. Os Garotos do Ninhos foram derrotados por 2 a 0. O lateral-esquerdo Danilo e o meia Robert, aquele cria do Fluminense e que tem passagem pelo Barcelona-ESP, foram os autores dos gols do amistoso.

O time titular do Flamengo foi montado da seguinte forma: Matheus Cunha; Luan, Otávio, Gabriel Noga e Ramon; Daniel Cabral, Lucas André e Max; Thiago Fernandes, Lázaro e Weverton. Durante a atividade, o técnico Maurício Souza fez mudanças e testes na equipe. Daniel Cabral, Ramon e Lázaro foram os que mais atuaram e jogaram por cerca de 75 minutos.

As informações da atividade na manhã desta quinta-feira são apurações do Jornal O Dia, pois a assessoria não divulgou de maneira oficial.

O Sub-20 do Flamengo, junto com alguns jogadores do profissional, que serão definidos nesta sexta-feira, iniciarão a disputa do Campeonato Carioca pelo profissional. O Rubro-Negro vai abrir a competição nesta terça-feira (2 de março) contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 21h30.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, alguns atletas do profissional estão pré-definidos para o compor o elenco que irá jogar a primeira rodada do Estadual 2021: o goleiro Gabriel Batista, o lateral-direito Matheuzinho, o zagueiro Natan, os volantes João Gomes e Richard, e os atacantes Michael e Rodrigo Muniz. Já o zagueiro Léo Pereira e o meia Pepê devem se integrar a este elenco a partir da segunda rodada do Carioca, que será contra o Macaé no dia 6 de março, às 18h, ainda sem local definido.

Os jogadores que não participarem do início do Campeonato Carioca receberão alguns dias de descanso. O Departamento de Futebol ainda não bateu o martelo, mas deve ser de dez a quinze dias para que os atletas possam recarregar as baterias após uma temporada 2020 desgastante.