Publicado 25/02/2021 15:28

Rio - Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira no confronto que definirá o campeão brasileiro. Se vencer, o Rubro-Negro é campeão, mas se for derrotado ou empatar, Fla precisa torcer para um tropeço do Internacional contra o Corinthians, no Beira-Rio. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o Tricolor paulista tem sorte de não ter público no Morumbi, caso contrário teriam mais rubro-negros presentes no estádio.

"Para sorte do São Paulo o Morumbi vai estar vazio para o jogo entre São Paulo e Flamengo. Se pudesse ter torcida teria mais rubro-negros que tricolores e os tricolores que lá estivessem estariam para vaiar ao tempo. Se o Flamengo, atual campeão, ganhar, será ‘octocampeão’ brasileiro, ou octacampeão, cabem as duas palavras, embora os antiflamenguistas digam que será só heptacampeão, porque cometem o crime lesa-futebol de não aceitar o título de 1987", comentou o jornalista.