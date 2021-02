Flamengo e Internacional decidem o título Brasileiro nesta quinta-feira Diego Cardoso

Publicado 25/02/2021 13:46

Rio - Esta quinta-feira é dia de decisão para o Flamengo, e Brahma faz uma homenagem a quem está sempre ao lado do time: os torcedores. Mas se o momento pede para não encher as ruas e evitar qualquer tipo de aglomeração, Brahma quer estimular a torcida a curtir esse jogo decisivo de casa. Assim, a marca Nº1 do futebol brasileiro realiza uma projeção no Morro Dois Irmãos, com mensagens positivas da torcida para o jogo, imagens marcantes e histórias emocionantes, para que os moradores da Rocinha possam sentir a emoção de sempre, em conjunto, pelas janelas. A exibição acontece a partir das 19 horas, no pré-jogo, e retorna no intervalo.



E para levar ainda mais motivação aos torcedores, a Cervejaria acaba de lançar um filme convocando os rubro-negros e mostrando que o "12º jogador", de perto ou de longe, é uma nação e capaz de mover os jogadores dentro de campo, não importa onde estiverem.

A ideia das ações é reforçar a importância da torcida, que sempre levantou o time nos momentos de decisão, e levar o clima da final para perto. “Brahma está nos grandes momentos de paixão pelo clube, e agora não poderia ser diferente. Dessa vez, trouxemos um pouquinho da sensação do estádio para dentro das casas das pessoas, convocando a torcida nesse lugar de grande concentração de flamenguistas, a Rocinha”, afirma Mariana Dedivits, gerente regional de marketing Rio.