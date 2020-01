Chacina encomendada no presídio

"Estão achando que só vocês que fazem chacina?" Essa foi a provocação do miliciano Anderson Cabral Pereira, o Sassa, aos seus companheiros de cela, que integravam o grupo paramilitar de Itaboraí, na Penitenciária Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9, no Complexo de Gericinó. Ele é apontado pela Polícia Civil como o mandante da Chacina do Campo da Brahma, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em maio de 2019, e a declaração foi dada no dia do crime. Quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas por disparos de arma de fogo.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Sassa estava em sua galeria quando mandou os outros detentos assistirem televisão e prestarem atenção nas reportagens, porque ele havia ordenado um atentado em um bar em São Gonçalo.

Em outubro do ano passado, policiais da DH apreenderam um celular usado pelo miliciano dentro de sua cela.

Atirador identificado

A chacina foi motivada por um desentendimento entre Sassa e uma das vítimas sobreviventes. O escolhido por ele para executar o crime teria sido seu irmão de consideração, Ronan Azevedo Bento, conhecido também como Jogador.

Por meio de depoimentos de testemunhas, a Delegacia de Homicídios descobriu que ele seria um dos quatro ocupantes do veículo Hyundai HB20 preto, que atiraram contra cerca de 50 pessoas que confraternizavam num bar, em frente ao Campo da Brahma, no bairro Porto Velho.

"O Ronan é o principal responsável por cumprir as ordens passadas pelo Sassa de dentro da cadeia e, assim, dar continuidade às atividades dessa milícia", explicou o delegado Leonardo Affonso. Alguns estojos de pistola arrecadados no local do crime eram semelhantes aos arrecadados no assassinato do irmão de um dos feridos, que foi cometido em outubro de 2018, há menos de 100 metros do bar.

Além de Ronan, outros criminosos identificados apenas pelos apelidos de Japão, RD e Rato também estariam no carro.

A DH pede à população que colabore com informações sobre a localização de Ronan através do Disque Denúncia, ligando para (21) 2253-1177 ou pelo Whatsapp da delegacia (21) 99820-5492. O anonimato é garantido.