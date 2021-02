Orejuela Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:43

Rio - O Red Bull Bragantino está interessado na contratação do lateral Orejuela, do Cruzeiro. De acordo com o site "GE", o clube paulista deve fazer uma proposta pelo jogador colombiano, que deve ser negociado pela necessidade da Raposa de fazer caixa.

Publicidade

Após uma temporada emprestado ao Grêmio, Orejuela retornou ao Cruzeiro no início deste ano. O lateral se recupera de uma lesão na coxa e já iniciou o trabalho de transição no campo.

Orejuela foi oferecido a vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles Flamengo, São Paulo, Atlético-MG e Sporting. Para negociá-lo, o clube mineiro pedia algo em torno de 2 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual).