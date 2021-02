Thiago Maia renova com o Flamengo Divulgação

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 25/02/2021 13:30 | Atualizado 25/02/2021 14:25

Rio - Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo anunciou a renovação do empréstimo de Thiago Maia, que pertence ao Lille, da França. O contrato foi estendido até junho de 2022. Além disso, a opção de compra firmada entre os clubes sofreu uma alteração, o valor de € 7,5 milhões (cerca de R$50 milhões) por 50% dos direitos econômicos agora passa a ser € 6,5 milhões (cerca de R$43 milhões) pelos mesmos 50% dos direitos até janeiro do mesmo ano.

O salário do volante será pago de forma integral pelo Lille de janeiro de 2021 até julho de 2021, período que o jogador estará se recuperando da cirurgia no joelho. Depois, os vencimentos serão de responsabilidade do Flamengo.

Orgulho imenso de anunciar que renovei com o @flamengo até junho de 2022. Quero construir novos capítulos vestindo esse Manto Sagrado. ISSO AQUI É FLAMENGO! pic.twitter.com/CqHDwMTsLy — Thiago Maia (@tmaia29) February 25, 2021 O Clube de Regatas do Flamengo informa que prorrogou o empréstimo do atleta Thiago Maia até junho de 2022, com opção de compra em janeiro do mesmo ano. #CRF



: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/vA7D5ViS2F — Flamengo (@Flamengo) February 25, 2021 O jogador comemorou a renovação nas redes sociais e publicou um vídeo dizendo que quer "construir novos capítulos" com a camisa Rubro-Negra. O Flamengo também fez um post com a foto do momento em que o contrato foi assinado.

O volante está se recuperando de uma cirurgia no joelho e a previsão é que retorne ao gramado em até, pelo menos, seis meses. Há duas semanas o jogador iniciou o trabalho com bola e vem fazendo trabalho de fisioterapia, com sessões de bicicleta e fortalecimento muscular.

Apesar da lesão, Thiago viajou junto com a delegação para São Paulo, onde o Flamengo vai decidir o título do Campeonato Brasileiro nesta quinta, às 21h30.