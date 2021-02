Fla pegou o São Paulo três vezes em 2020: 9 a 2 para o Tricolor fotos: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:57

O Flamengo e o São Paulo estão escalados para a 'decisão' de logo mais no Morumbi. O Rubro-Negro não tem novidades no time e vai a campo com Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Já o São Paulo mudou a formação do time e vai com três zagueiros para o duelo com o Flamengo: Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Welington; Luciano e Pablo.

O Flamengo precisa de uma simples vitória para se consagrar campeão. Caso não vença, o time carioca precisa torcer para o Internacional não bater o Corinthians.