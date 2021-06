Fred e Nenê comemorando um gol pelo Fluminense. - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:28 | Atualizado 29/06/2021 18:52

Rio - Nesta quarta-feira (30), o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Roger Machado pode contar com os retornos de Fred e Nenê, no entanto, ainda sofre a ausência de Caio Paulista e Samuel Xavier, lesionados. A informação é do site "GE".

Calegari segue como titular na lateral-direita, assumindo a vaga deixada por Samuel Xavier, além do meio-campista Cazares que deve ser mantido no lugar do atacante Caio Paulista, aberto pela direita. Caio e Samuel, ambos se recuperam ainda de uma lesão na coxa esquerda, apesar do atacante ter participado do treino desta terça-feira, mas é provável que não seja relacionado.

Fred reassume a vaga no ataque que antes foi substituída por Abel Hernández, expulso no segundo tempo contra o Corinthians, sendo assim, o centroavante terá Raúl Bobadilla como peça de reposição para o técnico Roger Machado. O meia-atacante Nenê retorna para assumir a vaga de Ganso como o articulador de jogadas do Fluminense.

A provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Gabriel Teixeira, Cazares e Fred.