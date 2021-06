Fluminense x Athletico-PR - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Rio - Em nota oficial, o Athletico-PR, adversário do Fluminense, nesta quarta-feira (30), às 16h, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, culpou a Globo por não ter transmissão na TV aberta e internet para os espectadores.

O Furacão disse que a emissora, detentora da transmissão tanto na televisão quanto na internet, poderia transmitir sem custo adicional a partida entre os dois times, como: "para evitar um apagão de jogo tão importante e permitir que os torcedores de ambas as equipes acompanhem seus clubes no Brasileirão. O Athletico lamenta e reafirma que continuará a lutar para que não ocorram novos apagões no futuro", disse o Furacão em nota oficial.

Na última sexta-feira, em comunicado ao site "UOL", a Globo disse que nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR teve duas partidas transmitidas pela emissora, contra o Grêmio e Bahia, respectivamente. Além disso, confirmou que para o dia 30 de junho, estão previstas as transmissões de clássicos regionais na TV aberta, como por exemplo, Corinthians x São Paulo, Juventude x Grêmio, pela Série A e Botafogo x Vitória, pela Série B.

No último domingo, já estava previsto para transmitir na emissora, as partidas de Fluminense contra o Corinthians, no dia 27 de junho, e Flamengo, dia 4 de julho, respectivamente. "Com um número limitado de jogos por rodada, a TV Globo busca um equilíbrio para contemplar torcedores de todos os grandes clubes do Brasil neste início das Séries A e B", disse a Globo.