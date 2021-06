Giovanna Cordeiro - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:53

Rio - Após a captura de Lázaro Barbosa , que morreu após ser baleado durante confronto com policiais, nesta segunda-feira (28), um vídeo da repórter Giovanna Dourado dançando virou assunto das redes sociais. A jornalista da TV Globo participava da cobertura do caso em Goiás e foi flagrada durante uma transmissão ao vivo da Record TV. No Twitter, um dos vídeos que registra o momento já conta com mais de 300 mil visualizações.

Para alguns internautas, a dança feita por Giovanna foi em comemoração do fim da cobertura. Vale lembrar que a megaoperação que procurava o criminoso durou 20 dias e mobilizou mais de 270 policiais. Por outro lado, tem quem acredite que a jornalista celebrava a captura de Lázaro: "O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro", escreveu um usuário do Twitter.

Lázaro Barbosa era investigado por matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, e por ter cometido diversos outros crimes durante sua fuga pelo território goiano. A polícia havia montado um cerco nos arredores de Águas Lindas no Entorno do Distrito Federal, a cerca de 20 km de onde foi montada a base da operação e conseguiu capturá-lo por volta das 9 horas desta segunda.

Confira as reações à dança da repórter da TV Globo:

A alegria da repórter que acabou a cobertura pic.twitter.com/sZ8AcCH539 — Eduardonther Paes (@konther) June 28, 2021 O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro KKKKKKKK

pic.twitter.com/1bGzZCXIsT — Juridico Paulin (@iPaulinhoh) June 28, 2021