Bobadilla sentiu o problema físico no treino de segunda-feira - Mailson Santana/Fluminense

Bobadilla sentiu o problema físico no treino de segunda-feiraMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:47

Se terá o retorno de Fred e Nenê na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira às 16h no Raulino de Oliveira pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu mais um jogador. Bobadilla sentiu dores na panturrilha direita no treino de segunda-feira, segundo a assessoria de imprensa do clube, e foi vetado.

Com o desfalque, o técnico Roger Machado não terá um centroavante para substituir Fred no segundo tempo da partida. Afinal, Abel Hernández cumpre suspensão automática pelo cartão vermelho recebido no empate em 1 a 1 com o Corinthians, em São Januário.



Publicidade

Da equipe considerada titular, o Fluminense não poderá contar novamente com Samuel Xavier e Caio Paulista. Os dois seguem em recuperação de dores musculares e estão em transição para a preparação física.