Reforços do Tricolor estarão à disposição na Libertadores Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 18/04/2021 11:19 | Atualizado 18/04/2021 11:34

Rio - O Fluminense já enviou a lista de jogadores inscritos para a disputa da fase de grupos da Libertadores para a Conmebol. Conforme apurado pelo Dia, a lista conta com 49 nomes, incluindo os reforços. Contratado recentemente, o centroavante Bobadilla precisou entrar com uma inscrição provisória e consta como "pendência".

Emprestado pelo Guaraní, do Paraguai, Bobadilla assinou contrato por empréstimo com o Fluminense até dezembro de 2021. Aos 33 anos, o experiente atacante faz sua primeira passagem no futebol brasileiro e aguarda pelo seu visto de trabalho.



Para estar à disposição de Roger Machado na estreia da Libertadores, contra o River Plate, Bobadilla terá que ser regularizado até às 15h da próxima segunda-feira. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

CONFIRA A LISTA:

