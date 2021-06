Após ser poupado na última rodada, Nenê deve retornar ao Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/06/2021

A maratona de jogos saiu cara para o Fluminense, que se viu obrigado a rodar mais o elenco para evitar desgastes ou lesões e consequentemente teve grande queda técnica. Como resultado, a equipe de Roger Machado vive sua pior sequência de resultados na temporada e precisa vencer o Atheltico-PR, nesta quarta-feira (30), às 16h no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para se recuperar no Campeonato Brasileiro.



Sem vencer há três rodadas na competição nacional, o Fluminense tem apenas uma vitória nas últimas seis partidas da temporada, contando com a derrota para o Bragantino na Copa do Brasil. A equipe de Bragança Paulista ainda teve outro confronto pelo Brasileiro, com empate do Tricolor nos acréscimos. Houve tropeço com Fortaleza e Corinthians, além da derrota para o Atlético-GO.



A única vitória nesse período foi sobre o Santos, quando o Fluminense não jogou bem. Com isso, a sequência atual é a pior do Fluminense nos 30 jogos disputados na temporada. Antes eram dois triunfos em seis jogos, mas contra adversários mais complicados: Flamengo (duas vezes pelo Carioca), Santa Fé, Barranquilla e River Plate (pela Libertadores) e São Paulo (pelo Brasileiro).



Nesses seis jogos atuais, Roger Machado não conseguiu escalar todos os jogadores considerados titulares. E contra o Athletico-PR esse rodízio deve continuar. Afinal, Samuel Xavier está fora, assim como Caio Paulista, ambos com dores musculares. Pelo menos, Fred e Nenê retornam após serem poupados.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Cazares, Gabriel Teixeira e Fred.