Fred comemora mais um gol pelo Fluminense - Lucas Merçon/FFC

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:04 | Atualizado 30/06/2021 18:06

O Fluminense recebeu o Athletico no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Brasileirão, mas tropeçou e sofreu uma goleada. O Tricolor fez um bom primeiro tempo e chegou a sair na frente, mas na segunda etapa caiu de produção e foi facilmente vencido pelo Furacão. Fred abriu o placar no primeiro minuto de partida, os visitantes empataram e, na etapa final, fizeram três e conseguiram o triunfo fora de casa.

De forma avassaladora, o Fluminense começou a primeira etapa fulminante e, logo no primeiro lance, abriu o placar. Cazares cruzou da direita e achou Fred, que subiu bem entre os zagueiros do Athletico e cabeceou bonito, no canto direito de Santos. Com o tento, o camisa 9 chegou a 153 gols em Brasileiros e se igualou a Edmundo como terceiro maior artilheiro da história da competição.

Aos três, o Tricolor quase ampliou o marcador. Fred lançou Cazares nas costas da zaga, ele ajeitou fora da área e soltou uma pancada, mas o goleiro do Furacão defendeu bonito.

Aos oito, o Fluminense levou perigo novamente ao gol do Athletico. Egídio cruzou da esquerda, e a zaga atleticana afastou, mas a bola sobrou para Martinelli, que soltou uma pancada no rebote por cima do travessão. O Furacão estava atordoado em campo e não conseguia respirar. O Tricolor, sem tomar conhecimento do adversário, pressionava. Aos dez, após escanteio de Nenê, Yago Felipe subiu sozinho e cabeceou nas mãos de Santos, desperdiçando boa chance de ampliar o marcador.

Como diz o conhecido ditado no futebol: quem não faz, leva. Fluminense não fez o segundo e levou. Léo Cittadini tocou para Richard, que cortou o adversário na área e chutou rasteiro. Marcos Felipe ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do Athletico. O Tricolor sentiu o golpe e caiu de produção no jogo.

Aos 38 minutos, o Fluminense foi salvo pelo VAR. Abner esperou chegada de Canesin, que recebeu e tocou para Cittadini marcar na área. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol foi anulado por conta de um impedimento no início do lance. Os dirigentes tricolores cobraram muito a arbitragem pelo lance do Furacão e gritaram “muleta de VAR” para o bandeirinha. Esse foi o último lance de perigo na primeira etapa.

No segundo tempo, o Fluminense, pelo menos no começo, manteve a postura que demonstrou na etapa inicial e viu o Athletico ser melhor em campo nos 25 minutos iniciais, que não tiveram grandes emoções, mas o Furacão era quem tomava as rédeas do duelo. E, aos 27, o Furacão conseguiu a virada. Vitinho recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou um bonito chute. Marcos Felipe ficou estático embaixo da trave e apenas assistiu o belo gol do atacante adversário.

A situação já estava difícil e piorou aos 30, quando o Athletico conseguiu chegar ao terceiro gol. Nikão bateu falta da esquerda, e Zé Ivaldo subiu sozinho para marcar de cabeça e ampliar para o Furacão. O Tricolor, que já não estava bem em campo, piorou. Jogadores mostraram desânimo e nenhuma atitude para conseguir ao menos empatar o duelo.

O Athletico sentiu que estava com a vitória encaminhada, apenas administrou o placar e, mesmo assim, conseguiu chegar ao quarto gol. Aos 47 minutos, Nino fez falta em Cittadini na área e, com a ajuda do árbitro de vídeo, a penalidade foi marcada. Nikão pediu para bater e converteu, finalizando a goleada do Furacão para cima do Tricolor.

O Fluminense volta a campo no domingo para o clássico contra o Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, local escolhido pelo Rubro-Negro, mandante do jogo, escolheu para atuar.