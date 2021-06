Último treino do elenco profissional do Fluminense, em 2019. - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Último treino do elenco profissional do Fluminense, em 2019.Foto: Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:19

Rio - O desejo do Fluminense, presidido por Mário Bittencourt, é de utilizar o estádio de Laranjeiras para o elenco profissional na próxima temporada. No entanto, com o atraso de pagamentos, o projeto está durando mais do que o previsto. A informação é do site "NETFLU".

Entretanto, Mário Bittencourt busca parcerias e incentivos para dar prosseguimento ao projeto. Além disso, o dirigente preza pela manutenção do padrão do estádio em respeito às normas de tombamento. A princípio, o elenco profissional utilizaria o Estádio Manoel Schwartz, apenas para jogos pequenos que não tenham alta demanda.

Publicidade

Encaminhado ao Comitê de gestão do clube, os dados foram enviados para poder dar os próximos passos em relação ao estádio, apesar de manterem tudo ainda em sigilo.