Roger Machado.Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 19:01 | Atualizado 30/06/2021 19:06

Rio - Após a goleada sofrida pelo Fluminense para o Athletico-PR por 4 a 1, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado diz que a equipe vai "juntar os cacos" e refletir sobre o resultado expressivo dentro de casa.

"É um dia de muita reflexão em função do resultado elástico, mas principalmente da atuação distinta em dois tempos. Um primeiro tempo que, além de ter saído na frente, a gente conseguiu criar muitas oportunidades para ampliar e colocar uma condição mais confortável na partida. Embora o primeiro tempo tenha acabado 1 a 1, nós produzimos muito de uma forma até que não vínhamos produzindo.



E um segundo tempo, principalmente a partir do segundo gol do Athletico, que nós perdemos o controle da partida e acabamos com o placar elástico, que se traduz pelo segundo tempo, mas não por esse primeiro tempo que poderíamos ter saído na frente. É um dia de tristeza, reflexão... Imagino que o torcedor esteja muito decepcionado, nós todos estamos. Às vésperas de um clássico, cria-se um ambiente de extrema pressão, mas nós temos que saber lidar com isso e trabalhar. Juntar os nossos cacos, lamber as feridas, tirar os ensinamentos e olhar para frente".

No próximo domingo (4), o Fluminense encara o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Tricolor das Laranjeiras se manteve na nona colocação com dez pontos.