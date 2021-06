Briga entre Andrei e Romário na partida de Fluminense x São Paulo - Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:59

Rio - Em 15 de setembro de 2002, o ex-jogador Andrei Frascarelli, de 48 anos, relembrou em entrevista ao site "UOL", o desentendimento que teve com o baixinho, Romário, quando jogavam juntos pelo Fluminense. O fato ocorreu na derrota para o São Paulo por 6 a 0, no entanto, quando ainda estava 0 a 0, o baixinho se desentendeu com Andrei, que era zagueiro do Tricolor das Laranjeiras.

"Eu não sei por que aconteceu [agressão]. Eu saí jogando com o lateral direito, acho que ele queria que eu jogasse a bola para ele. Nem imaginava que ele iria tomar esse posicionamento. É como se eu estivesse trabalhando com você. Senta, almoça juntos, janta juntos, toma café juntos, conversa, bate papo, troca ideia e amanhã você me agride. Até a minha reação foi uma surpresa para mim, porque jamais um cara ia dar um empurrão em mim e eu ia deixar quieto. No mínimo, alguma coisa iria acontecer, a gente iria sair na pancada, alguém iria sair machucado".

No entanto, dois dias depois da partida, o desentendimento entre os dois ex-jogadores foi encerrada com pedido de desculpas feitas pelo Romário no treino do Fluminense.

"Na terça-feira, nos apresentamos no Rio para treinar e o Romário pediu desculpas chorando. O povo ainda pergunta para ele nas entrevistas e ele fala que a única coisa que arrepende foi ter dado aquele empurrão em mim. Ele pediu desculpas, chorou no vestiário no Morumbi, depois lá no Rio de Janeiro ele pediu desculpas novamente".