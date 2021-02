Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 18:33 | Atualizado 06/02/2021 18:54

fotogaleria A acusação de agressão e estupro de Mc Maylon contra Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, revoltou a equipe do pagodeiro. A assessora do cantor conversou com a coluna na tarde deste sábado (6) e fez questão apresentar prints de uma suposta conversa entre o dançarino e a irmã de Anderson um dia após a noite do motel, que o próprio Anderson confessou ter acontecido de forma consensual.

“Queremos provar a inocência de Anderson sobre essas acusação de estupro. Isso não aconteceu. Aconteceu uma relação sexual entre os dois adultos", revelou Andreia Assis que falou também como os dois se conheceram.



“Mc Maylon se aproximou do Anderson, da namorada, dos assessores, familiares e todo o pessoal que rodeia ele. Ele queria que o Anderson fizesse um trabalho como artista, lançasse ele. O Anderson está agora com projeto de produção. Durante um tempo, esse garoto ficou indo atrás do Anderson no futebol, de shows, de tudo. Ele nunca teve contrato nenhum de empresariamento com Maylon".

Andreia revelou que Anderson chegou a chamar MC Maylon para se apresentar após show do Molejo para dar uma oportunidade ao rapaz. A assessora ainda confessou que todos da equipe e da família de Anderson estão abalados com a acusação. "Anderson é filho, pai, avô. Isso atingiu muito a família dele. Houve sexo consensual entre pessoas do mesmo sexo e adultos, isso não é crime. Coação, chantagem, extorsão é crime", sentenciou.



Andreia fez questão de divulgar prints de uma conversa entre a irmã de Anderson Leonardo, Riane Oliveira, com Mc Maylon, do dia 12 de dezembro – um dia após o suposto crime – de curtir uma noitada juntos. A assessora questionou o depoimento de Mc Maylon, que indicou que 'agressão' teria acontecido na madrugada do dia 11 de dezembro, um dia antes da conversa entre os dois por Whatsapp, e Maylon estaria muito bem e nada deprimido ou machucado com um possível estupro.



“Estes são prints de uma conversa de Whatsapp do Maylon com a irmã do Anderson, combinando de irem ao show do Mumuzinho e Rodriguinho no Espaço Hall, no dia 11 de dezembro. Nessa conversa ela pergunta se ele está chegando, etc, e ele ainda coloca: ‘Quero dar para alguém hoje’”, pontuou.