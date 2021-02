Andréia Sadi e Guga Chacra Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 12/02/2021 15:57

O 'BBB 21' está deixando muita gente com os nervos à flor da pele, incluindo Andréia Sadi. Ao ver que Karol Conká venceu a Prova do Líder que aconteceu ontem à noite, a jornalista da GloboNews comentou em seu Twitter: "Inacreditável!". Seu colega Guga Chacra, então, questionou o que aconteceu.



"Ah, Guga Chacra, pelo amor! Parece o André Rizek [marido de Sadi] que fica perguntando: 'Que foi? Que aconteceu?' no meio do programa. Imagine se alguém faz o gol contra nos 45 do segundo tempo e eu fico: 'Que foi?' para vocês? Cara de sono tipo isso", disse Sadi, comparando a Prova do 'BBB 21' como um jogo acirrado de futebol.



Na Prova do Líder, por pouco Sarah, que é uma das favoritas do 'BBB 21', não venceu. Na última jogada da dinâmica, Karol Conká, que tem uma forte rejeição por parte dos telespectadores do reality, escolheu a palavra "otimismo" e se consagrou a líder da casa.