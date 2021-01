Andreia Horta Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:30 | Atualizado 10/01/2021 15:38

Sempre muito discreta, Andréia Horta deixou seus seguidores de queixos caídos ao postar uma foto ousada de topless na piscina em pleno domingo (10) de um calor escaldante no Rio. No clique, atriz está sem parte de cima do biquíni (emojis de borboletas azuis cobrem os seios), e tudo indica que a calça do biquíni também foi deixada na gaveta do armário. 'Vitamina teta', escreveu Andréia na legenda. Os comentários dispararam em poucos minutos: "Linda", aplaudiu a atriz Juliana Paes; "Gata gatérrima socorro", elogiou a atriz Luisa Arraes. Um seguidor escreveu: Dia a dia aqui de casa. Viver pelado é maravilha demais". No que Andreia respondeu: "Aqui vivemos assim também!!!".