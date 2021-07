Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - A goleada sofrida para o Athletico-PR e o momento de instabilidade do Fluminense no Brasileiro fizeram a pressão sobre Roger Machado aumentar. Apesar disso, o presidente tricolor Mário Bittencourt não avalia a possibilidade de demitir o técnico. As informações são do portal "NetFlu".

Segundo o portal, os dirigentes tricolor avaliam o trabalho de forma positiva, partindo do princípio que o clube se classificou em primeiro do grupo da Libertadores, derrotando o River Plate. Além disso, a classificação sobre o Bragantino, líder e único invicto no Brasileiro, na Copa do Brasil também é considerado um feito favorável para o trabalho de Roger.



Vale lembrar que o presidente Mário Bittencourt não tem o perfil de demitir treinadores com facilidade. No ano passado, a pressão sobre Odair Hellmann foi bem maior após as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, porém, o presidente bancou o comandante, que só deixou o clube após receber oferta do Mundo Árabe.