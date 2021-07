Memes do frio em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:09

Duque de Caxias - No dia em que o estado do Rio registrou a menor temperatura do ano, a cidade da Baixada Fluminense também viu os índices do termômetro ficarem abaixo dos 10 graus. Em Xerém, a temperatura oficial durante a madrugada foi de apenas 8,8°C. Diante disso, uma página de humor da cidade, a "Caxias da Depressão", resolveu brincar e fazer diversos memes sobre o assunto do dia.

Uma das imagens engraçadas traz uma mensagem da Prefeitura de Duque de Caxias dizendo que era "facultativo o banho em todo o território municipal" e "uso obrigatório de desodorante pela manhã".

Um pinguim também é visto na estação de trem.

Um print de uma "reportagem" dizendo que o COI escolheu Duque de Caxias como sede dos Jogos Olímpicos de inverno.

