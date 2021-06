Pânico na TV - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 22/06/2021 21:05

Rio - O programa "Pânico" está fora do ar desde o final de 2017, há cerca de quatro anos, e durante entrevista ao +1 Podcast, o apresentador do programa, que continua no ar pela rádio, confirmou a volta da atração em TV aberta. De acordo com Emílio Surita, que é líder da trupe, o "Pânico" se prepara para ser lançado nos próximos meses.

O mesmo passará a ser exibido em um novo canal, que também será lançado nos próximos meses, trata-se da TV da Jovem Pan: “Vem aí a TV. Estaremos no novo canal da Jovem Pan, que vem aí em setembro. Acham que vai continuar fácil, só chegar aqui faltando cinco pro meio-dia? Vai ser em TV aberta, ainda não sei o formato. Mas vem aí em setembro”, contou Emílio Surita.