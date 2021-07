Terreiro de Joãozinho da Gomeia é tombado - Bárbara Dias / RioOnWatch / Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:59

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Individuais, Coletivos e Difusos – LGBTI e a Secretaria de Educação da cidade, realizarão, no próximo dia 02, às 10h, na OAB/DC, a Assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o lançamento do projeto “Respeitar é Preciso: Direitos Humanos”.

O evento será restrito e respeitará as medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo Coronavírus. Segundo a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa, o departamento vem desenvolvendo ações visando promover, proteger e reparar violações de direitos humanos dos cidadãos da cidade.

“O projeto tem o objetivo de fortalecer ações direcionadas às temáticas da liberdade religiosa, intolerância racial/racismo e de gênero”, declarou Sharlene Rosa.