Encontro entre empresários busca desenvolver o segmento de gastronomia na Baixada Fluminense - Rossana Fraga / SEBRAERJ

Encontro entre empresários busca desenvolver o segmento de gastronomia na Baixada FluminenseRossana Fraga / SEBRAERJ

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:16

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias está com inscrições abertas para a oficina “Como publicar um livro: um passo a passo para iniciantes”, que acontece na Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola, nos dias 02 e 09/07.



A oficina, que conta com a parceria da escritora Patrícia Montês, tem como objetivo oferecer aos participantes uma visão completa do processo de edição e circulação de um livro, desde a seleção de originais por parte do autor; definição do público a que a obra se dirige; registro de direitos autorais; publicação independente ou por editora; investimento para a publicação, pesquisa e seleção de editoras; detalhes técnicos do livro; publicação do livro físico ou e-book; impressão; divulgação; distribuição e vendas. Será concedido certificado de participação.



A oficina “Como publicar um livro: um passo a passo para iniciantes” é gratuita e acontece em dois dias distintos: Dia 02/07, das 9h às 12h, e dia 09/07, das 14h às 17h. As aulas serão ministradas nas dependências da Biblioteca Municipal, de forma presencial e limitada a até 10 pessoas por aula, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Será permitida a participação somente em um dia de aula, que deverá ser assinalado no preenchimento do formulário de inscrição que pode ser acessado através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeul7AAcgfFWrGIRNg-pIy_8Jm_K5auAGxmjhGBNvGnd1G6Gg/viewform



A organização informa que no caso do número de inscritos exceder o número de vagas, a seleção acontecerá por sorteio e a confirmação da vaga será comunicada via e-mail aos selecionados. A confirmação de vaga para a aula do dia 02/07 será enviada por e-mail até 30/06. Para a aula de 09/07, a confirmação será feita até o dia 07/07.

Publicidade