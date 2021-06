Professores de Duque de Caxias participal do Projeto Prosa - Divulgação

Professores de Duque de Caxias participal do Projeto ProsaDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:20

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias apresentou aos profissionais da rede o Projeto Prosa. A iniciativa prevê que os estudantes que tenham qualquer tipo de dificuldade em leitura, em escrita ou em raciocínio lógico possam ter o amparo de um professor dedicado somente a ajudá-los em seu desenvolvimento. Além disso, o projeto dispõe de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogas, assistentes sociais e uma fonoaudióloga.

“Estamos vivendo uma pandemia e devemos ter um olhar sensível porque nossas crianças estão sofrendo impactos socioemocionais que interferem na aprendizagem. Diante dos desafios educacionais, o projeto tem a intenção de ampliar as habilidades dos alunos e superar as deficiências detectadas. Devo reforçar também que a carga horária das aulas ministradas precisa ser diferenciada, já que o Projeto Prosa acontecerá no contraturno das aulas regulares, estando esse grupo de estudantes integralmente na escola”, explicou a secretária de Educação, profª Roseli Duarte.

Publicidade

Em seguida, teve início um ciclo de formação dos professores, que seguirá até a próxima quarta-feira (30), com encontros on-line, assessorados pelo Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Formação Continuada – Sala Paulo Freire.



“Esta rede é extremamente compromissada. Os nossos alunos estão em uma nova adaptação ao ensino, por conta de uma situação que alterou a vida de todos mundialmente. Hoje, estamos recomeçando e buscando construir a melhor forma de chegar até os alunos e de recuperar o tempo que ficou para trás”, contou Glacione Arruda, diretora da Sala Paulo Freire.



Após o ciclo de formação, os docentes estarão preparados para atender às necessidades dos alunos do 4º e 5º Anos de Escolaridade, indicados pelas próprias Unidades de Ensino e que apresentem dificuldades de aprendizagem. A escolha dos estudantes está atrelada ao nível de proficiência em leitura e escrita e nos conhecimentos lógico-matemáticos em que se encontram.