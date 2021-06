Pedras de crack apreendidas em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 15:53

Duque de Caxias - Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na região do Barro Branco foi preso por policiais militares, na manhã deste sábado. Segundo informações, agentes faziam uma ação contra o roubo de cargas, quando foram alertados por transeuntes sobre um local com farto material entorpecente.

No lugar indicado, os policiais apreenderam 3.400 pedras de crack e o homem. Não houve resistência.



O caso foi levado para a 60ª DP para apresentação dos fatos, onde foi registrado.