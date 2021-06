Carteira será entregue para artesãos em Caxias - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), promove nesta terça-feira, 29, no Plenário da Câmara dos Vereadores, cerimônia para a entrega da Carteira Nacional do Artesão. Na oportunidade serão contemplados os artesãos que cumpriram todas as etapas do cadastramento realizado pelo Programa de Artesanato do Rio, coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo – RJ.



No município de Duque de Caxias o acompanhamento aos artesãos é feito através da Subsecretaria de Turismo, desenvolvendo um trabalho de acompanhamento, assessoramento e supervisão das feiras de artesanato. A subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia, destaca a importância da Carteira Nacional de Artesão para fortalecer o trabalho desses profissionais, que são uns dos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

“A Carteira Nacional do Artesão é uma peça fundamental no desenvolvimento da cadeia de artesanato no município, uma vez que ela garante diversos benefícios para os artesãos. O objetivo da Subsecretaria de Turismo é fortalecer a atividade e desenvolver ações para incentivar o artesanato em Duque de Caxias”, destaca Lídia.



A Subsecretaria de Turismo reforça que, em respeito às normas de segurança contra a Covid-19, a cerimônia cumprirá todos os protocolos e o acesso ao local será restrito aos artesãos cadastrados, sendo obrigatório o uso de máscara.



Carteira Nacional do Artesão

Fornecida gratuitamente, a Carteira Nacional do Artesão foi criada em 2012 como um desdobramento do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e funciona como uma identificação nacional do trabalhador. Entre os benefícios para seus portadores estão facilidades para participar de feiras de artesanato no país e no exterior, para obter crédito, descontos na compra de matéria prima e para realizar oficinas e cursos na área. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o artesanato envolve 8,5 milhões de pessoas no país, que movimentam cerca de R$ 50 bilhões por ano.