Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemiaDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta segunda-feira (28/06), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 somente para quem tem 46 anos ou mais. O município está seguindo o calendário unificado por idade recomendado pelo Governo do Estado. Para receber a primeira dose da vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



A vacinação para pessoas a partir de 46 anos acontece para pedestres, a partir das 7hs, nos seguintes locais:

• UBS José Camilo (Jardim Primavera)

• UBS José de Freitas (Vila Operária)

• UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

• UBS Barão do Amapá

• UBS Alaíde Cunha (Copacabana)

• UBS Taquara

• ESF Jardim Gramacho

• ESF Parque Esperança

• CEO Prainha

• UPH Campos Elíseos

• UPH Imbariê

• UPH Xerém

• UPH Saracuruna



Vacinação para faltosos da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac

O município também segue com a vacinação de segunda dose, de segunda (28/06) a sexta-feira (02/07), para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. A vacinação acontece, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidades (acima de 18 anos)

A primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes ( acima de 18 anos), com ou sem comorbidades, também acontece até sexta-feira (02/07), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação de termo de consentimento e laudo médico, documento de identificação e comprovante de residência.



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.