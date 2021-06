Jovens do Programa Chance em Duque de Caxias - Divulgação/Gabriel Mendes

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:20

Duque de Caxias - O primeiro emprego marca a transição na vida do jovem para o mundo do trabalho. Para colaborar com esse momento de transformação, a Prefeitura de Duque de Caxias criou o Programa “Primeira Chance”. O projeto funciona como um instrumento de erradicação da pobreza e valorização do trabalho dos jovens de 18 a 20 anos de idade residentes no município.

"Já empregamos, até a data de hoje, 257 jovens oriundos da primeira convocação e contrataremos mais 166 nesta segunda chamada. O participante do programa ainda recebe uma bolsa-auxílio de R$ 650, além de auxílio-transporte e alimentação. Estou muito feliz porque eles estão exercendo as funções com muita competência. Quero parabenizar a todos os jovens do programa Primeira Chance", elogiou o secretário municipal de Administração, Francisco Costa Klayn.

A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais e os cargos que os jovens exercem nos órgãos da Prefeitura são de auxiliar de manutenção predial, assessor de apoio à gestão, auxiliar de limpeza, ajudador, agente socioeducativo, recepcionista, auxiliar de transporte, agente de apoio à integração escolar e agente administrativo.



Para Janaína Monteiro, coordenadora técnica da Secretaria Municipal de Fazenda, esse programa tem sido fundamental na vida dos jovens.

"Estou coordenando aproximadamente 30 jovens. Todos eles fazem o atendimento da Anistia Fiscal. Eu oriento, ensino mas também agregamos experiências juntos. Eles são dedicados e têm muita vontade de aprender", disse a coordenadora.

Empenhada em conquistar uma carreira na área da saúde, a recepcionista Thalita do Nascimento, de 19 anos, contou que o Programa Primeira Chance foi uma oportunidade única em sua vida.

“Com a pandemia muitas pessoas perderam seus empregos e tiveram muitas dificuldades. Eu nunca tinha trabalhado e, por isso, a dificuldade era ainda maior. Mas, graças a este projeto, agora eu posso trabalhar. Com o meu salário vou pagar o curso de Enfermagem e conquistar, em um futuro bem próximo, uma vaga no CAP (Corpo Auxiliar de Praças) da Marinha”, declarou a moradora do bairro Pantanal.