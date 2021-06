Marcio Picanço e Alex Asth recebem representantes da Codin na antiga fábrica de leite CCPL, no Colubandê - Divulgação

Marcio Picanço e Alex Asth recebem representantes da Codin na antiga fábrica de leite CCPL, no ColubandêDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/06/2021 23:36 | Atualizado 25/06/2021 23:37

SÃO GONÇALO - São Gonçalo está mais perto de ganhar o seu primeiro Parque Industrial. Após reunião do prefeito, Capitão Nelson, com o chefe de gabinete do governador do Rio, Vinícius Sarciá, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin), Júlio Andrade, há algumas semanas, o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Marcio Picanço, e seu subsecretário, Alex Asth, receberam representantes da Codin para uma visita às dependências da antiga fábrica de leite CCPL, no bairro do Colubandê, para avaliar o projeto.

Agora, a Codin vai enviar, no início de julho, uma equipe de engenheiros e arquitetos para analisar as estruturas físicas e a área de 40 mil m² e verificar a viabilidade da implantação do Primeiro Parque Industrial de São Gonçalo. “A área é muito boa, próximo do Ceasa. Tem saída pela RJ-104 e fácil acesso para o Centro, passando pelo bairro Água Mineral. Esse espaço tem muitos atrativos e um grande potencial econômico. Seguimos trabalhando para gerar um ambiente cada vez mais favorável para o empresariado e, assim, atrair novas empresas”, disse Picanço.