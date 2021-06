Na ação, já foram recolhidas mais de quatro toneladas de alimentos e distribuídas mais de 300 cestas - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 24/06/2021 12:00

SÃO GONÇALO - A campanha Juntos Contra a Fome, promovida pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social, ganhou um importante reforço com o aumento dos pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade. Se antes os gonçalenses podiam depositar suas doações em todos os 12 pontos de vacinação da cidade, agora 39 estabelecimentos comerciais, em sua maioria supermercados, vão entrar na luta contra a fome no município. Com os novos locais, o município passa a ter 51 pontos de arrecadação. Na ação, já foram recolhidas mais de quatro toneladas de alimentos e distribuídas mais de 300 cestas.

“A ampliação dos pontos de arrecadação dos alimentos da campanha possibilitará a entrega dos alimentos às famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz com maior agilidade e eficiência. Este programa trabalha o fortalecimento de vínculos sociais, familiares e comunitários entre gestantes, crianças de zero a três anos de idade e suas famílias, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal”, destacou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Para quem quiser doar, os pontos em grandes mercados da cidade estão nos bairros Porto da Pedra, Santa Luzia (2), Coelho, Colubandê (6), Mutuá, Boa Vista, Galo Branco, Boaçu, Pita, Jardim Catarina (3), Nova Cidade, Trindade, Rio do Ouro (2), Rocha, Arsenal, Porto Novo, Brasilândia, Mutuapira, Monjolos, Itaúna, Alcântara, Almerinda, Zé Garoto, Lagoinha, Mutondo, Marambaia, Laranjal, Vista Alegre, Miriambi e Sacramento. Os postos de vacinação que também recebem doações são: Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, no bairro Zé Garoto; Ginásio do Clube Mauá, no Centro; Umpa Nova Cidade; Clínica Gonçalense do Mutondo; Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, em Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; Polo Sanitário Rio do Ouro; PAM Coelho; Centro de Tradições Nordestinas, em Neves; CRAS de Vista Alegre, e Umpa do Pacheco. Nestes locais, os alimentos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.