Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:09

Nesta semana, Araruama, na região dos Lagos, dá início à vacinação contra Covid-19 em pessoas na faixa etária de 46 e 47 anos. Na terça-feira (22), na parte da manhã, vão ser vacinadas com a primeira dose as pessoas de 47 anos, nascidas de janeiro a junho; e na parte da tarde será a vez de quem tem 47 anos, que nasceu de julho a dezembro.

Já na quarta-feira (23), serão imunizadas com a primeira dose as pessoas de 46 anos, que nasceram de janeiro a junho; e na parte da tarde as pessoas de 46 anos, nascidas de julho a dezembro.

Locais: Praça Menino João Hélio, no Centro, e na Subprefeitura de São Vicente, das 09h às 16h.

É preciso apresentar RG, CPF e Comprovante de Residência Nominal.