Inicialmente, serão imunizadas pessoas de 50 anos para cima que residem no Quilombola da Sobara.SECOM

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:16

A Prefeitura de Araruama divulgou nesta quinta (17), o calendário de vacinação para a segunda dose da vacina contra Covid-19 Astrazeneca para comunidades quilombolas. A imunização vai acontecer a partir desta sexta-feira (18), de 9h às 13h.

Inicialmente, serão imunizadas pessoas de 50 anos para cima que residem no Quilombola da Sobara. No próximo dia 9 de julho, será a vez de quem tem entre 18 e 49 anos, no mesmo quilombo. A vacinação vai acontecer na Clínica da Saúde.

Já no Quilombo do Prodígio, a imunização vai acontecer em pessoas acima de 18 anos no próximo dia 10 de julho, na Associação do local.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar o RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da primeira dose da vacina Aztrazeneca.