Por Renata Cristiane

Publicado 11/06/2021 18:12 | Atualizado 11/06/2021 18:27

Policiais da 118ªDP, de Araruama, na Região dos Lagos, prenderam nesta última quarta-feira (9), um homem condenado por estuprar a enteada dos 9 aos 12 anos. A menina, na ocasião, ficou grávida.

Os agentes conseguiram chegar ao abusador após cruzamento de dados e busca de campo, segundo delegado responsável pela prisão, Dr. Renato Perez.O estuprador chama-se Domingos Rodrigues da Silva, tem 39 anos, é maranhense e morava em Araruama desde 2016. O criminoso foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão, mas estava foragido. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde irá cumprir a pena.