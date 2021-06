O corpo foi encontrado por agendes do Corpo de Bombeiros. Um aparelho celular foi recolhido no local do crime. - Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 07/06/2021 17:43

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desse domingo (6), na Rua Gladstone de Oliveira, no bairro Itatiquara, em Araruama, cidade da Região dos Lagos.

O jovem, identificado como Jhonathan Labre Issa, de 28 anos, estava caído com um ferimento na região do crânio, causado por disparo de arma de fogo.

O corpo foi encontrado por agendes do Corpo de Bombeiros. Um aparelho celular foi recolhido no local do crime. Ele foi entregue na 118ª Dp, onde a ocorrência foi registrada. Ainda não há uma linha de investigação definida.

O corpo da vítima foi levado para o IML de São Gonçalo.