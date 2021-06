Foram disponibilizadas nove vagas, sendo necessário comprovar experiência. - Internet

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:10

Foi divulgado nesta terça-feira (1), um processo seletivo para contratação temporária de motoristas (categoria D) para dirigir ônibus escolares em Araruama. Foram disponibilizadas nove vagas, sendo necessário comprovar experiência.

As inscrições são gratuitas, e poderão ser feitas nesta quinta (3) e sexta-feira (4), através do e-mail [email protected] , onde deve constar o nome completo do candidato no campo “assunto”. O edital com as demais informações está disponível neste link.

O critério de desempate será a carteira de motorista mais antiga e, em caso de outro empate, será favorecido quem tiver a idade mais avançada. Os resultados preliminares serão divulgados no próximo dia 11 de junho, no site da Prefeitura. Já os oficiais, no dia 15.

EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO

– Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição da República e demais disposições da Lei, no caso de estrangeiro;

– Ter na data da contratação, a idade mínima de 18 anos;

– Apresentar documento de identificação (RG) e CPF (Originais e cópias) e uma foto

3×4 colorida;

– Apresentar original e cópia da carteira de motorista categoria D;

– Apresentar original e cópia da carteira de trabalho, ou outro documento comprobatório, com a devida experiência como motorista D;

– Apresentar declaração médica de que não faz parte do grupo de risco da COVID-19, conforme classificação da OMS e do Ministério da Saúde.