Novo decreto assinado pela prefeita Lívia Bello começa valer a partir desta terça-feira (1º)

Por Renata Cristiane e Luiz Felipe Rodrigues

Publicado 31/05/2021

A Prefeitura de Araruama publicou um novo decreto com flexibilizações da atividade econômica no município neste sábado (29). O documento começa a valer nesta terça-feira (1º).

De acordo com o decreto, as casas e salões de festa estão autorizadas a funcionar, com 30% da capacidade, com máximo de 80 pessoas. O cinema do município também pode funcionar, com 50% da capacidade de lotação.

Continua permitida a frequência pela população em praias e lagoas, respeitando o distanciamento e o uso obrigatório de máscara de proteção. O indivíduo que não respeitar essa medida poderá receber multa de até R$ 332,10.

Entre outras coisas, seguem suspensas a realização de eventos, boates e casas de show, as atividades nos CRAS, bem como as da Superintendência da Terceira Idade, ficando somente o trabalho de informações e orientações à população e a frequência pela população em piscinas públicas.

