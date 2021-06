Vale ressaltar que a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada em até 12 semanas após a primeira. - SECOM

Vale ressaltar que a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada em até 12 semanas após a primeira.SECOM

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:31

A cidade de Araruama, na Região dos Lagos, começou a aplicar a partir desta segunda-feira (14), as primeiras doses da vacina Pfizer contra Covid-19. Como o imunizante exige temperaturas baixas para armazenamento, o município adquiriu no último mês um freezer específico para atender as exigências técnicas.



No período da manhã da segunda (14), pessoas que nasceram de janeiro a março e têm 51 anos receberam o imunizante. À tarde, é a vez de quem nasceu entre abril e junho.

Para receber a dose, o público alvo deve se dirigir até a Praça Menino João Hélio, no Centro da cidade. É necessário apresentar RG, CPF e Comprovante de Residência Nominal.



Vale ressaltar que a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada em até 12 semanas após a primeira. Além disso, deve ser mantida entre 2°C e 8°C. Depois de abertas, devem ser aplicadas em até 6 horas.