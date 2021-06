Cocaína e maconha apreendida em Araruama e Cabo Frio - Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 19/06/2021 17:24

Policiais militares do 25º BPM realizaram várias prisões por tráfico na Região dos Lagos, nas últimas 24 horas. Em Araruama, um homem foi detido com 128 buchas de maconha e 28 sacolés de cocaína. Conforme informações da PM, os agentes faziam patrulhamento pela comunidade do UTA, no bairro Fazendinha, quando avistaram o suspeito. Este, quando notou a presença policial tentou fugir mas acabou detido. Foi encaminhado para a 118ª DP, onde ficou preso.

Em Cabo Frio, um traficante de drogas foi preso, nesta sexta (18), na Praia do Siqueira. Após uma denúncia, policiais foram até o bairro verificar denúncia de tráfico quando flagraram um suspeito. Com ele a PM apreendeu 74 cápsulas de cocaína e dinheiro. Foi levado para a 126ª DP.