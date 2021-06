O acusado ainda ofereceu três mil reais para não ser preso. - Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 23/06/2021 13:43

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da localidade do Parque Hotel foi preso nesta terça-feira (22), em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT foi averiguar uma denúncia na Avenida Beira Rio, onde avistou dois indivíduos em atividade suspeita. Ao notarem a presença da viatura, eles tentaram fugir, mas foram capturados.

Um dos suspeitos afirmou que iria trocar uma gaiola e passarinho por drogas. Com o outro, foi encontrado um caderno com anotações de vendas do tráfico. Ele admitiu ser o gerente do “Comando Vermelho” da localidade e indicou o local onde guardava meio quilo de maconha e um rádio transmissor.

O acusado ainda ofereceu três mil reais para não ser preso. Ambos foram conduzidos para a 118ªDP, onde o ‘gerente’ foi preso por tráfico de drogas e o outro foi ouvido e liberado.